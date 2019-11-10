Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Barış Pınarı Harekâtı başlamadan önce Menbiç’i terk eden ABD ordusu, operasyon sırasında toplam 16 noktadan çekilmişti. Harekâtın sona ermesinin ardından ABD ordusu, bazı üslerine yeniden dönerken, askerî varlığını petrol sahalarının olduğu bölgelerde güçlendirdi. ABD askeri, Haseke ilinde terk ettiği bütün üs ve askerî noktalara ve Ayn el-Arab’ın güneyinde M4 kara yolu üzerindeki Sırrin üssünde yeniden konuşlandı. Ancak Sırrin’deki durumun belirsiz olduğu, ABD askerlerinin büyük kısmının çekildiği, kalan kısmının da çekilmesinin beklendiği öğrenildi. Rakka’da, Cezre’deki üssüne tekrar yerleşen ABD, inşası kısa süre önce tamamlanan Şeker Fabrikası üssünün korunması için asker de gönderdi. Deyrizor ilinde iki yeni üs kurmak için çalışma başlattığını duyuran ABD bu bölgelere ayrıca 250-300 ek askerî personel, zırhlı araçlar, ağır silah ve mühimmat da sevk etti. Menbiç ilçesine ise dönüş olmadı.