Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanlarının resmi ikametgahı olan Beyaz Saray’da şüpheli araç paniği yaşandı. ABD Gizli Servisi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şüpheli bir aracın öndeki aracı takip ederek Beyaz Saray’a girmeye çalıştığını duyurdu. Aracın sürücüsünün gözaltına alındığı ifade edilirken sürücünün neden Beyaz Saray’a girmeye çalıştığına dair açıklama yapılmadı.