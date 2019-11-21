ABD Başkanlarının resmi ikametgahı olan Beyaz Saray’da şüpheli araç paniği yaşandı. ABD Gizli Servisi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şüpheli bir aracın öndeki aracı takip ederek Beyaz Saray’a girmeye çalıştığını duyurdu. Aracın sürücüsünün gözaltına alındığı ifade edilirken sürücünün neden Beyaz Saray’a girmeye çalıştığına dair açıklama yapılmadı.
Beyaz Saray’da şüpheli araç paniği
21.11.2019 - 16:07 | Son Güncelleme: 21.11.2019 - 16:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD’li yetkililer, Beyaz Saray’a şüpheli bir aracın girmeye çalıştığını ve sürücüsünün gözaltına alındığını duyurdu.
Kaynak: İHA
Etiketler : Beyaz Saray,abd,bombalı araç,
664087 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/664087.aspx
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