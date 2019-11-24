Olay, geçtiğimiz günlerde Dakka’da bir kadının tecavüze uğradığı ve dolandırıldığı iddiasıyla açtığı dava sonucu ortaya çıktı. Polis harekete geçerek dolandırıcıyı yakalamayı başardı. Yapılan soruşturmada Zakir Hossain Bapari’nin 286 ayrı kadınla evlendiği anlaşıldı. Polis, dolandırıcının Londra’daki bir üniversiteden mezun olup öğretmenlik yaptığını söyleyerek kadınları kandırdığını açıkladı.
Kadınları kandırıp 286 defa evlendi
24.11.2019 - 04:47 | Son Güncelleme: 24.11.2019 - 04:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bangladeş’in başkenti Dakka’da 38 yaşındaki dolandırıcı Zakir Hossain Bapari’nin 12 yıldır ülkenin birçok yerinde kadınları kendine âşık edip onlarca defa evlendiği belirlendi.
Etiketler : dolandırıcı,evlilik,
664606 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/664606.aspx
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