Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, geçtiğimiz günlerde Dakka’da bir kadının tecavüze uğradığı ve dolandırıldığı iddiasıyla açtığı dava sonucu ortaya çıktı. Polis harekete geçerek dolandırıcıyı yakalamayı başardı. Yapılan soruşturmada Zakir Hossain Bapari’nin 286 ayrı kadınla evlendiği anlaşıldı. Polis, dolandırıcının Londra’daki bir üniversiteden mezun olup öğretmenlik yaptığını söyleyerek kadınları kandırdığını açıkladı.