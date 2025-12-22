Ünlüler yapılan uyuşturucu operasyonunda hakkında ‘gözaltı’ kararı bulunan oyuncu Melisa Döngel, Adli Tıp Kurumu’nda saç ve kan örneği verdi. Daha sonra bir açıklama yapan Döngel, kararı öğrendiğinde hızlıca Türkiye’ye döndüğünü, ifadesi sonrasında da serbest bırakıldığını duyurdu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında hakkında gözaltı kararı bulunan oyuncu Melisa Döngel, Adli Tıp Kurumu’nda kan ve saç örneği verdi.

Adli Tıp sonrasında sosyal medya hesabından açıklama yapan oyuncu, gözaltı kararını duyar duymaz Türkiye’ye döndüğünü söyledi. Döngel “İfademin ardından serbest bırakılmış bulunmaktayım” diye duyurdu.

Hakkında gözaltı kararı vardı! Oyuncu Melisa Döngel sessizliğini bozdu: Öğrenir öğrenmez Türkiye’ye döndüm

“SERBEST BIRAKILDIM”

Instagram hesabından bir paylaşım yapan Melisa Döngel, kendisine ulaşılamadığı yönündeki iddiaları yalanlayarak paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Gelişmeleri öğrenir öğrenmez, herhangi bir yanlış anlaşılmaya mahal vermemek adına aynı gün saat 14.00 uçağıyla Türkiye’ye dönüş yaptım ve 18.15’te İstanbul’a indim. İlgili birimlere bizzat başvurarak ifademi verdim. Süreç hukuka uygun şekilde tamamlanmış, ifademin ardından serbest bırakılmış bulunmaktayım.

NELER OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 18 Aralık’ta bazı ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu düzenlemişti. Soruşturma kapsamında Aleyna Tilki, İrem Sak, Danla Bilic ve Mümmine Senna Yıldız gözaltına alınmıştı. 4 isim, Adli Tıp Kurumu’nda kan ve saç örneği verdikten sonra serbest bırakılmıştı.

Aynı soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan Melisa Döngel ve şarkıcı Yusuf Güney ise ilk aşamada adreslerinde bulunamamıştı. Uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan oyuncu Melisa Döngel ve Yusuf Güney Adli Tıp Kurumu’nda kan ve saç örneği verdi. Öte yandan dosyada ismi geçen Şeyma Subaşı, Şevval Şahin ve Mert Vidinli hakkında da yakalama kararı bulunuyor.

