Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Amerika’daki New York eyaletinin önde gelen okullarından Syracuse Üniversitesi öğrencileri artan ırkçı olaylar sebebiyle korku içinde yaşıyor. Başta öğrenci yurtları olmak üzere, kampüs alanındaki kütüphane ve diğer binaların duvarlarına Müslüman, Asyalı ve siyahi öğrencilere yönelik ırkçı sözler yazılıyor. Syracuse Üniversitesinde okuyan Türk öğrencilerden Ahmet Çelik, “Can güvenliğimizden endişe duyduğumuz için oturma eylemi yaptık. “Defolun gidin” şeklinde notlar asıldı. Üniversite müfredatı beyaz ırkçılığı bir şekilde barındırıyor. Öğrencilerin yarısı, can güvenliğinden endişe ederek silahlı saldırı korkusuyla derslere gelmiyor. Okul yönetimi, derslere gelmeyenlerin yok yazılmayacağını açıklamak zorunda kaldı. ‘Greek House’ olarak bilinen 50’den fazla ‘kardeşlik locası’nda ırkçılık çok yaygın. Bunlardan birinin internet platformunda, Yeni Zelanda’da iki camiye saldıran ırkçı katilin manifestosu bile yayımlandı. Irkçılık tartışmalarının arkasında birtakım siyasi planlar da olabilir. 2020 başkanlık seçimleri yaklaşıyor. Öğrenciler arasında ‘ülke gündemine bu olayların sokulup, birileri tarafından kullanılacağı’ şeklinde komplo tartışmaları da yayılmaya başladı” ifadelerini kullandı. Syracuse Emniyet Teşkilatı, olaylarla bağlantılı olarak 18 yaşında bir öğrencinin gözaltına alındığını duyurdu. Syracuse Üniversitesinde 23 bine yakın öğrenci, bin 500’ten fazla öğretim görevlisi bulunuyor.