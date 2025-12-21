TFF 2.Lig ekibi Bursaspor, Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor forması giyen 32 yaşındaki kanat oyuncusu Halil Akbunar'ı kadrosuna kattı.

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Bursaspor, Eyüpspor forması giyen Halil Akbunar'ı kadrosuna kattı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bursaspor, "Ailemize Hoş Geldin Halil Akbunar" ifadelerine yer vererek tecrübeli oyuncunun transferini duyurdu.

EYÜPSPOR VEDA ETTİ

Eyüpspor'dan yapılan paylaşımda, "Teşekkürler Halil Akbunar! Formamızı giydiği üç sezon boyunca verdiği mücadele, Trendyol Süper Lig'de geçirdiğimiz iki sezondaki katkıları ve sahadaki özverili performansı için Halil Akbunar'a teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

