Pakistanlı kaynaklar, Washington ve Tahran arasındaki sorunların büyük bir kısmının aşıldığını duyurdu. Anadolu’ya konuşan bir kaynak, “İki taraf arasındaki sorunların neredeyse %80 ila %85'i zaten çözüldü, ancak temel nükleer mesele hâlâ önemli bir engel teşkil ediyor” ifadelerini kullandı.

TRUMP ÇİN’E "ZAFERLE" GİTMEK İSTİYOR

ABD Başkanı Trump 14-15 Mayıs tarihlerinde planlanan Pekin ziyareti öncesinde savaşı tamamen bitirmeye niyetlendi. Pakistanlı kaynaklar, "Trump'ın Çin ziyaretinden önce İran ile bir anlaşma yapmayı çok isteyeceğini" belirterek, haftaya gerçekleşecek olan ikinci tur görüşmelerde bir "ön anlaşma" ihtimalini oldukça yüksek olduğunu kaydetti.

67 günlük savaşta sona doğru! Pakistanlı kaynaklar duyurdu: Görüşmeler haftaya islamabad'da başlayabilir

"ÖZGÜRLÜK PROJESİ" ASKIDA, GEMİLER SERBEST

Müzakere masasının ısınmasını sağlayan en önemli gelişme ise ABD’nin attığı geri adım oldu. Trump’ın Özgürlük Projesi'ni askıya alması ve ele geçirilen İran gemisi ile mürettebatını serbest bırakması, Tahran cephesinde olumlu karşılandı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi ABD tekliflerini titizlikle incelediklerini teyit etti.

NETANYAHU HAZIRLIKSIZ YAKALANDI: SAVAŞIN TIRMANMASINI BEKLİYORDUK

Reuters’a konuşan İsrailli diplomat Trump’ın Hürmüz Boğazı'ndaki ablukayı kaldıracak ve 67 günlük savaşı bitirecek bir anlaşmanın eşiğinde olmasından İsrail’in bilgisinin olmadığını söyledi:

"İsrail, bir anlaşmaya yakın olduğunun farkında değildi, aksine çatışmaların daha da tırmanmasına ve savaşın şiddetlenmesine hazırlanıyordu."

MASADA NE VAR?

Müzakerelerin merkezinde, Axios’un da gündeme getirdiği "tek sayfalık mutabakat zaptı" bulunuyor. Anlaşma sağlandığı takdirde hayata geçecek maddeler şunlar:

Deniz ticaret yolunun İran dahil herkese tamamen açılması.

ABD’nin İran limanlarına uyguladığı ablukanın sona ermesi.

Tahran’ın dünya genelindeki milyarlarca dolarlık varlığının serbest bırakılması.

ABD’nin kalıcı barış için şart koştuğu nükleer kısıtlamalar konusunda "orta yol" arayışı.

SON KARAR TAHRAN’DA: CEVAP HAFTA SONUNA KADAR GELECEK

İran’ın, nükleer meselenin de sürece dahil edilmesini isteyen ABD teklifine bu hafta sonuna kadar cevap vermesi bekleniyor. Eğer Tahran "evet" derse, önümüzdeki hafta İslamabad’da atılacak imzalar 67 günlük savaşı resmen sona erdirebilir.

Pakistanlı kaynaklar, "Henüz kesinleşen bir şey olmasa da sinyaller çok olumlu." dedi.

TRUMP: İRAN İLE YÜZ YÜZE GÖRÜŞMELERİ DÜŞÜNMEK İÇİN HENÜZ ÇOK ERKEN

Trump, İran ile gerilime ilişkin The New York Post’a konuştu. ABD ile İran’ın 67 gündür süren savaşı sona erdirmek için bir çerçeve anlaşmaya yaklaştığına dair olumlu haberlerin ardından yüz yüze görüşme ihtimaline değinen Trump, "Yüz yüze barış görüşmelerini düşünmek için henüz çok erken" dedi.

"Muhabirlerin muhtemel müzakereleri takip etmek üzere İslamabad'a gönderilmesi gerekiyor mu" sorusuna Donald Trump, "Bence gerek yok" şeklinde cevap verdi. ABD Başkanı, röportaj verdiği sırada "Şu anda generallerimle görüşüyorum" ifadelerini kullandı.

"AXİOS'UN METNİ SADECE BİR İSTEK LİSTESİDİR"

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, ise ABD medyasında çıkan "tek sayfalık mutabakat" metnini eleştirdi.

Azizi, "Bu metin, Axios’un Amerikalıların gerçeğe dönüştürmesini istediği istek listesidir. Amerikalılar, yüz yüze müzakerelerde elde edemediklerini, kaybedilecek bir savaşta da başaramayacaklardır" dedi. Azizi, muhtemel bir askeri hamleye karşı ise "İran parmağını tetikte tutuyor. Eğer gerekli tavizleri vermezlerse ya da herhangi bir yaramazlık yapmaya kalkışırlarsa, sert ve üzücü bir tepkiyle karşılık vereceğiz." yorumunda bulundu.

TASNİM: "RESMİ BİR CEVAP VERİLMEDİ, İNCELEME SÜRÜYOR"

Tahran yönetiminin gayriresmi sesi olarak bilinen Tasnim Haber Ajansı’na konuşan güvenilir bir kaynak, ABD’nin son metnine henüz resmi bir cevap verilmediğini açıkladı. Kaynak, Amerikan medyasındaki haberlerin Trump’ın hatalı hamlelerinden geri adım atmasını meşrulaştırmak için yapılan bir "propaganda" olduğunu ileri sürdü.

"KAÇ KEZ KAFALARINI DUVARA VURMALARI GEREKİYOR?"

İranlı kaynak, ABD’nin sahadaki gerçekliği kabul etmemesini eleştirerek zehir zemberek ifadeler kullandı:

"ABD'nin sahadaki gerçekleri anlaması için kaç kez kafasını duvara vurması gerektiği belli değil. Deneyimler Amerikalılara gösterdi ki zorbalık ve tehdit dili İran'a karşı etkili olmadığı gibi, durumu sadece kendileri için daha da kötüleştiriyor."

MÜZAKERE MASASINDA "AMERİKAN MACERASI" ENGELİ

Pakistanlı aracı vasıtasıyla iletilen 14 maddelik İran teklifinden sonra, ABD’nin yeni bir "macera" başlatarak süreci sabote ettiğini belirten kaynak, "İran cevap için inceleme yapıyordu ancak Amerikalılar tekrar akılsızca hareket etti ve bu durum gecikmeye yol açtı" dedi.

