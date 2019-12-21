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Trump, Türkiye'ye yaptırım öngören savunma bütçe tasarısını onayladı
21.12.2019 - 04:14 | Son Güncelleme: 21.12.2019 - 04:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD Başkanı Donald Trump, Kongre'de kabul edilen 738 milyar dolarlık savunma bütçe tasarısını imzaladı. Tasarıda, Türkiye'nin F-35 programından çıkarılması ve ülkeye, ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırım Yoluyla Mücadele (CAATSA) Yasası kapsamında yaptırım uygulanması gerektiği belirtiliyor.
Etiketler : trump,savunma bütçesi,
670019 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/670019.aspx
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