Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye’de Beşar Esad rejimi güçleri ve destekçileri İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’nde havadan ve karadan saldırılarını artırdı. Astana anlaşmalarını hiçe sayan rejim, İdlib’in güneydoğusunda son iki aydır ilerleme girişimlerini sürdürüyor. Yoğun saldırıların hedefinde Maarratünnuman ve Serakib ilçe merkezleri ile kırsalları bulunuyor. Rejim gece saatlerinde karadan ilerleme amaçlı başlattığı saldırıya, İran destekli yabancı terörist gruplar ve başını Rus özel kuvvetlerinin çektiği “Kaplan Güçleri” adlı “5. Lejyon” da destek verdi. Rejim, Maarratünnuman’a bağlı Um Celâl ile Um Tüveyne köylerini kontrolüne aldı. Askerî muhalifler ve rejim karşıtı silahlı gruplar ile rejimi güçleri arasında aynı ilçeye bağlı İcaz ve Tel Cefer köylerinde ise yoğun çatışmalar yaşanıyor.

BEŞ GÜNDE YOĞUN SALDIRI

Suriye Müdahale Koordinatörlüğü Müdürü Muhammed Hallaj, Rusya’nın saldırıları sebebiyle son beş günde en az 80 bin sivil evlerini terk ettiğini söyledi. Yerlerinden edilen ailelerin, barınak, çadır, battaniye ve yatak gibi hayati malzemeler acil ihtiyaç duyduğunu söyleyen Hallaj “Saldırıların aralıksız sürmesi sebebiyle gerçek göç rakamı da tespit edilemiyor. Esas rakamın 80 binden çok daha fazla olduğu tahmin ediliyor” dedi. Hallaj, kasım ayı başından bu yana en az 180 bin sivilin yerinden edildiğini de sözlerine ekledi. Saçan sivillerin büyük bir kısmı, Hatay’ın Reyhanlı ilçesi karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Atme, Kah, Deyr Hassan ve Kefer Lusin gibi bölgelerdeki sınıra yakın kamplar ile İdlib’de zeytin ağaçlarının bulunduğu alanlara, Türkiye’nin terörden arındırdığı Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekâtı bölgelerine sığınıyor.

BM: DURUM ALARM VERİCİ

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin insani işler konusundaki yardımcılarından Ursula Mueller, İdlib’de rejim ve destekçilerinin hava saldırılarına devam ettiğini ve silahlı muhalif grupların da kentin güneyinde ve Halep’e yönelik saldırılarını artırdığını belirterek, sahadaki durumun ‘’alarm verici’’ olduğunu söyledi.