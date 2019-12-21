Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yıl sonuna kadar yenilenmesi gereken karar, BM Güvenlik Konseyinde oylamaya sunuldu. Yardımların gönderildiği sınır kapılarının sayısının azaltılmasını isteyen Rusya, çeşitli tekliflere rağmen ikna edilemedi.

BMGK kararı yenilenemediği için 10 Ocak’a kadar herhangi bir tedbir alınamazsa 2’si Türkiye’den olmak üzere 4 sınır kapısı Suriye’ye insani yardımların girişine kapatılacak. Suriye’ye sınır ötesi yardımlar mevcut BM Güvenlik Konseyi kararı doğrultusunda dört sınır kapısından yapılıyordu. 2014 yılından beri Suriye ve Ürdün arasındaki er-Remse sınır kapısı, Türkiye ile olan Babüsselame ve Babülhava sınır kapıları ve Irak ile olan El-Yarubiyye sınır kapıları yardımların girişi için kullanılıyordu.