Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Japonya Ekonomi ve Sanayi Bakanlığı, 2011 yılında meydana gelen deprem sonrası oluşan tsunami ile yıkılan Fukuşima nükleer tesisinde biriken kirli suyu yavaş yavaş okyanusa bırakmayı veya buharlaştırarak havaya salmayı teklif etti. Fukişima’da çekirdekleri hasarlı reaktörlerde yaşanan sızıntıyı engellemek ve reaktörleri soğutmak üzere su kullanılıyor. 2022 yılına kadar ancak 1,37 milyon ton suyun depolanabileceğini belirten Japon uzmanlar, olayın üzerinden geçen dokuz yıllık süreçte bir milyon ton suyun biriktiğini kaydetti. Japon hükûmeti yıllardır biriken nükleer atığın ne yapılacağı konusunda arayış içinde. Fukuşima’daki tesisleri inceleyen Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu uzmanları, suyun okyanuslara kontrollü bir şekilde salınmasının onlarca yıl sürecek olsa da tek gerçekçi seçenek olduğunu kaydetti. Ancak, yerel balıkçılar ve tüketiciler radyasyonlu suyun balık hayatını yok edeceğini söylüyor. Komşu Güney Kore de suyun serbest bırakılmasının çevre felaketine yol açacağını dile getirdi. Daha önce de hükümet tarafından görevlendirilen uzman bir ekip; suyu denize bırakma ve buharlaşma da dahil olmak üzere beş seçeneği listeleyen bir rapor hazırladı. Diğer üçü; toprağa gömme, yeraltı jeolojik katmanlarına enjeksiyon ve açık denizlerin derinlikleklerine boşaltma seçenekleri sunulmuştu. Nükleer tesislerde biriken kirli su dolu tankların herhangi bir deprem, sel ya da tsunami sonrası çevreye yayılması endişesi 2020 Tokyo Olimpiyatları düzenleyecek olan Japon yetkilileri zor durumda bıraktı.