Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA

AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı, sekiz seneyi geride bırakan ve yüz binlerce kişinin öldüğü, milyonlarca kişinin mülteci konumuna düştüğü Suriye’deki iç savaşın bilançosunu çıkardı. Raporda Suriye’deki katliamların yüzde 95’inden fazlasının Esad rejimi ve destekçilerinin saldırıları sonucu yaşandığı belirtildi. Raporda şu detaylar öne çıkıyor:

SEKSEN BİN KİŞİ AÇLIKTAN ÖLDÜ

“Resmî olmayan rakamlara göre ölen sivil sayısı bir milyonun üzerinde. Bunların 500 binden fazlası saldırı ve çatışmalarda ölen siviller olurken; 80 binden fazlası açlık ve hastalık sebebiyle hayatını kaybetti. Esad rejimi tarafından 130 bin, terör örgütü YPG/PKK tarafından 2 bin 705, DEAŞ tarafından 8 bin 143 kişi zorla alıkonulurken; rejim tarafından hapsedilen kadınların sayısı ise 14 bini buldu.

ON İKİ MİLYON, EVİNİ TERK ETTİ

Esad rejiminin işkenceleri sebebiyle ölen sivil sayısı 13 bin 983’ü aştı, rejimin kimyasal silah saldırıları esnasında kuşatma sebebiyle açlık ve ilaç yetmezliği sonucu ölen sivil sayısı ise 921’e ulaştı. Bunların yaklaşık 398’ini çocuklar, 187’sini ise kadınlar oluşturuyor.

Suriye’de yaşanan iç savaş nedeniyle yaklaşık 12 milyon Suriyeli evlerini terk etmek zorunda kaldı. Bunların yaklaşık 5,8 milyonu ülkelerini terk etti, 6,5 milyonu ise ülke içinde hayatlarını idame ettirmeye çalışıyor.”