Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, Libya’daki ateşkese Birleşik Arap Emîrliklerinin (BAE) engel olduğunu açıkladı. Mişri, Moskova’da Libya Ulusal Mutabakat Hükûmeti (UMH) Başkanlık Konseyi ile ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter arasında yürütülen ateşkes görüşmelerine ilişkin “Ateşkes görüşmelerinde Hafter tarafında Körfez ülkelerinden temsilciler de vardı. Bu temsilcilerden biri olan BAE’nin Moskova Maslahatgüzarı, Libya’da ateşkes anlaşmasının yapılamamasının sebeplerinden biridir” dedi. Mişri “Rusya’nın ateşkes teklifi, saldırgan tarafın (Hafter güçlerini) kabul edeceği şekilde hazırlanmıştı” ifadesini kullandı. Yerel kaynaklar da Hafter’in görüşmelerden ayrılmasının sebebi olarak başta Trablus’un güneydoğusundaki Terhune kentinde bulunan 9. Tugay olmak üzere, sahadaki kuvvetlerini kontrol edememesini gösteriyor. 9. Tugay (El-Kaniyat) ya da Kaddafi rejimi yandaşları ateşkese karşı çıkıyor.

UMH GÜÇLERİ TEYAKKUZDA

Hafter’in Moskova’daki müzakere masasını terk etmesi, Libya içindeki siyasi müttefikinden gelen “ateşkesin geçerliliğini kaybettiği ve savaşa devam edileceği” yönündeki açıklamanın ardından ülkenin yasal temsilcisi UMH’ye bağlı güçler başkent ve çevresinde teyakkuzda bekliyor. UMH Güçleri Komutanlarından Abdulkadir Muhammed Ebu Şaala “Bizler bu ateşkes kararını kabul ettik ve uygulamak için hazırlıklarımızı da tamamladık. Biz emirlerimizi (Ulusal) Mutabakat Hükûmeti’nden alıyoruz” dedi. Sürekli teyakkuz hâlinde olduklarını ancak son sözün hükûmette olduğunu vurgulayan Ebu Şaala “(Hafter milisleri) Yoğun bir hazırlık içindeler. Bir sürü teçhizat topluyorlar” ifadelerini kullandı.