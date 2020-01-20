Libya'da sular durulmuyor. Halife Hafter'e bağlı milisler, Berlin Konferansı'nın ardından başkentin güneyindeki Selahaddin bölgesinde havan atışıyla ateşkesi ihlal etti
Libya Zirvesi'nden sonra ateşkes ihlal edildi
20.01.2020 - 00:16 | Son Güncelleme: 20.01.2020 - 00:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Libya'da sular durulmuyor. Halife Hafter'e bağlı milisler, Berlin Konferansı'nın ardından başkentin güneyindeki Selahaddin bölgesinde havan atışıyla ateşkesi ihlal etti
Etiketler : Libya Zirvesi,
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