Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AB Dışişleri Bakanları Konseyi, Belçika'nın başkenti Brüksel'de toplandı. 28 üye ülkenin dışişleri bakanlarının katıldığı toplantının ardından AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Borrell, “Yeni yıl yeni zorluklarla başladı, ikinci kez dışişleri bakanlarıyla toplandık. Ana konumuz Libya oldu ancak hiçbir karar almadık, Berlin’de alınan kararlara bağlı kalındı” ifadelerini kullandı.

Berlin Konferansı’na değinen Borrel, “Berlin’de bir ateşkes ön anlaşması yapıldı ancak henüz kesinleşmiş bir nihai ateşkes anlaşması yapılamadı. Berlin ateşkese giden yolda sadece bir basamak oldu, çünkü kesin bir ateşkes kararı almak mümkün değildi. Biz de bugün AB Dışişleri Bakanlarıyla birlikte gelecek günlerde karşılaşabileceğimiz olası durumları ele aldık, ancak AB adına Libya konusunda yeni bir karar da almadık” ifadelerini kullandı.

Libya’ya uygulanan silah ambargosunu hatırlatan Borrell, “Ambargoya riayet edilmesini ve kesin bir ateşkes anlaşmasına varılmasını ümitle bekliyoruz” dedi. Borrell, Konsey toplantısında Sahara bölgesinin de ele alındığını belirterek, “Libya bir tümör gibi etrafını da hasta ediyor. Bu anlamda Sahara bölgesinde son yılda sadece ölen asker sayısı bin 500’ü geçti. AB olarak bu bölgedeki askeri varlığın arttırılmasına karar verildi” açıklamasında bulundu.

Öğle yemeği sırasında Orta Doğu’da barış sürecine ilişkin konuların ele alındığını, İran konusunda da AB dışişleri bakanlarını İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile yaptığı görüşme konusunda bilgilendirdiğini aktaran Borrell, İran ve nükleer anlaşmaya riayet edilmesine ilişkin olarak geleceğe dair AB’nin yol haritasını bakanlarla birlikte ele aldıklarını belirtti. Ayrıca iklim diplomasisinin nasıl güçlendirilebileceğini ele aldıklarını bildiren Borrell, AB olarak iklim konusunda hassas davrandıklarını ancak dünya çapında büyük etki sahibi ülkelerin de iklim diplomasisi ile etkilenmesinin hedeflendiğini belirtti. Dışişleri bakanlarının diğer gündem maddelerini ise Venezuela ve Bolivya'daki gelişmelerin oluşturduğu öğrenildi.