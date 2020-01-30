Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Belçika Yüksek Mahkemesi, Türkiye’nin müdâhil olduğu “Ariadna Davası” olarak da bilinen PKK soruşturmasında skandal bir karara imza attı. Yüksek Mahkeme, PKK terör örgütü bağlantılı 36 özel ve tüzel kişiye karşı Federal Savcılığın 2010’da başlattığı soruşturmanın yargıya taşınmasını önleyen Belçika İddianame Odası kararını onayladı. Avrupa’nın terör üssü hâline gelen Belçika’nın rezil PKK kararı Türkiye’yi ayağa kaldırdı.

“İKİYÜZLÜ BİR KARAR”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Belçika mahkemesinin kararının hukukla uzaktan yakından ilgisi olmadığını belirterek “Bu karar ideolojik ve siyasidir. Bize hukuk öğretmeye kalkanların korkuyla aldıkları ikiyüzlü bir karardır. Terörle mücadele adına ibretliktir. Bu gibi ideolojik kararlar bizi hain terör örgütleriyle mücadelemizden asla yıldıramaz” dedi.

TERÖRE AÇIK DESTEK

Dışişleri Bakanlığı da karara tepki göstererek “Bu karar hukukun açıkça ayaklar altına alınmasıdır” açıklamasında bulundu. Hukukun üstünlüğü konusunda Türkiye’ye ders vermeye kalkışan Belçika’nın bir terör örgütünü ideolojik nedenlerle aklayan bu kararının ibret verici olduğunun altı çizildiği açıklamada, şöyle denildi:

Belçika yargısının bu kararı, aralarında sivillerin, çocukların, hatta bebeklerin de olduğu 40 binden fazla vatandaşımızın ölümünden sorumlu olan ve AB terör örgütleri listesinde yer alan PKK’ya açık bir destek mahiyetindedir. ‘Başka ülkelerde insanları katletse de benim ülkemde uslu durduğu sürece bir sorun yok’ anlayışıyla alınan bu karar, ikiyüzlülük örneğidir ve terörün tüm toplumlar için tehdit teşkil ettiğini de görmezden gelmekte olup, terör örgütlerini özendirecektir.

Belçika hükûmetinin bu vahim ve çelişkili kararı düzeltecek her türlü adımı ivedilikle atmasını ve terör örgütü PKK’ya karşı mücadelesini artırarak sürdürmesini bekliyoruz. Terörizmle uluslararası mücadeleyi zafiyete uğratma amacına matuf bu tür girişimlerin sorumluluk sahibi tüm paydaşlarca da kınanmasını bekliyoruz.

“HUKUKLA BAĞDAŞMAZ”

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise Belçika Yüksek Mahkemesinin kararın insani ve hukuki değerlerle bağdaşmadığını belirtti. Çelik “Bu kararın siyasi sonuçlarına karşı mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Pek çok ülke tarafından terör örgütü olarak kabul edilen bir örgütü bu şekilde Belçika’nın aklamaya çalışması, Belçika yargısının aklamaya çalışması, Belçika yargısının terör karşısında içine düştüğü zaafı göstermektedir. Belçika’da insanlığın evrensel değerlerinin bir kere daha teröre kurban edildiğini açık ve net bir şekilde görüyoruz” diye konuştu.