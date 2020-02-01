Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Senato çoğunluk lideri Kentucky Senatörü Mitch McConnell, Cumhuriyetçilerin itirazı üzerine cuma ve cumartesi gerçekleştirdiği görüşmeler sonrasında Trump'a yönelik iki azil maddesinin nihai oylamasının çarşamba yapılmasına karar verdi.

Salı günü Demokrat Partinin Iowa ön seçimleri yapılacak, Trump eyalette miting düzenleyecek.

Cumhuriyetçilerin, pazartesi yapılması beklenen oylamayı Iowa mitinginden sonra gerçekleştirmek için çarşamba gününe aldıkları belirtildi.

Eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un azil yargılaması kapsamında Senatoda tanık olarak dinlenmesi gündemdeydi ancak Senatoda yapılan oylamada 49'a karşı 51 senatör, yeni tanık çağrılmasına "hayır" oyu vererek Demokratların bu adımını engelledi.

Trump'a yönelik azil süreci

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, 24 Eylül 2019'da "ABD'nin ulusal güvenliğine zarar verdiği" ve "Başkanlık yeminine ihanet ettiği" gerekçesiyle Trump'a yönelik azil soruşturması başlatıldığını açıklamıştı.

Pelosi, 25 Temmuz'da Trump'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefon görüşmesinde, rakibi Joe Biden ve ailesini soruşturması karşılığında ABD'nin ülkesine askeri yardımı serbest bırakacağını söylediğini ve bunun anayasaya aykırı olduğunu iddia etmişti.

Beyaz Saray ise 25 Eylül'de Trump-Zelenskiy görüşmesinin dökümünü yayımlayarak, Ukrayna'ya yardımlar ile görüşme arasında ilişki bulunmadığını savunmuştu.

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesinde 13-21 Kasım'da kamuya açık oturumlar düzenlenmiş, Dışişleri, Ulusal Güvenlik Konseyi ve Pentagon'dan 12 yetkili bu süreçte ifade vermişti.

Ardından İstihbarat Komitesi, hazırladığı 300 sayfalık raporu 3 Aralık'ta Adalet Komitesine sunmuş, Adalet Komitesi yaptığı iki oturumun ardından 13 Aralık'ta azil maddelerini onaylayarak dosyayı Temsilciler Meclisi Genel Kuruluna göndermişti.

Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda 18 Aralık'ta yapılan oylamada Trump'a yönelik "görevini kötüye kullanmak" ve "Kongre'nin işleyişini engellemek" suçlamaları kabul edilmişti.