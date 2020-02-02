Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere, 1973’te katıldığı AB’den resmen ayrılırken, “Brexit günü” kapsamında hem devlet kurumları hem de özel kuruluşlar çeşitli kutlamalar yaptı.

İngiltere’nin 47 yılık AB üyeliğinin sona ermesiyle ülke basınında bundan sonra olacaklar sorgulanırken, beklentiler de dile getirildi. Daily Express “Yüksel ve parla” manşeti ile “Muhteşem yeni Britanya” vurgusu yaptı. Times “AB’ye veda” manşetini atarken, Sun’un “Savaşma, ayrıl” başlıklı haberinde Başbakan Boris Johnson’ın AB’den ayrılış konusunda bazı “kaygı ve kayıpları” itiraf ettiği ve bununla beraber “umut ve fırsat” sözü verdiği ifade edildi. “Sırada ne var?” manşetiyle çıkan I gazetesi ise İngiltere’nin bundan sonraki geleceğini sorguladı. Guardian da “Hoşça kal’ dediğimiz gün” manşetini attı. Financial Times “Britanya, nihayet AB bağlarını kesti” manşetiyle verdiği haberinde, Londra’nın fırtınalı üyeliğinin, İkinci Dünya Savaşı sonrası kıtanın entegrasyon sürecine eşi benzeri görülmemiş bir darbeyle sona erdiğini yazdı.