Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin’in Wuhan kentinden dünyaya yayılan korona virüsü vakası sayısı Hindistan’da 2’ye yükseldi. Hindistan hükümeti tarafından yapılan açıklamada, ülkenin güneyinde yer alan Kerala eyaletinde bir korona virüsü vakasının daha kayıtlara geçtiği bildirildi. Hastanın yakın zamanda Çin’e seyahat ettiği aktarılan açıklamada, virüs tespit edilen kişinin durumunun stabil olduğu ve bir hastanede karantina altına alındığı ifade edildi.



Geçtiğimiz hafta Hindistan’ın Kerala eyaletinde Wuhan’dan dönen bir üniversite öğrencisinde korona virüsü tespit edildiği ve tedavi altına alındığı açıklanmıştı.



Hindistan, dün Wuhan'dan tahliye ettiği 324 vatandaşını başkent Yeni Delhi dışındaki bir merkezde gözlem altına aldı.



Çin’de korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 304’e yükseldiği, ülke genelinde görülen toplam vaka sayısının ise 14 bin 411’e ulaştığı belirtildi. Dünya çapında ise toplam 130 vaka kayıtlara geçti. Birçok ülke salgın nedeniyle Çin’den gelen ve Çin’e giden uçuşları yasaklarken, bazı ülkeler Çin’deki vatandaşlarını tahliye etti.