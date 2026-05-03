Kars’ta mevsim normallerinin üzerinde seyreden dondurucu soğuklar ve uzayan kış şartları, ekim sezonunun bir ay gecikmeli başlamasına neden oldu. Toprağın geç ısınmasıyla nisan yerine mayıs ayında tarlaya inen çiftçiler, zaman kaybını telafi etmek için imece usulüyle yoğun bir mesai harcıyor. Özellikle yüksek rakımlı bölgelerde devam eden bu gecikmenin, hasat dönemini de etkilemesi bekleniyor.

Kars’ta bu yıl mevsim normallerinin üzerinde seyreden soğuk hava ve uzayan kış, tarım takvimini altüst etti. Her yıl nisan ayında başlayan ekim mesaisi, bu yıl mayıs ayına sarktı. Toprağın geç ısınması ve don riskinin uzun süre devam etmesi, çiftçileri hem zaman hem de verim açısından zorlu bir sürecin içine sürükledi.

İMECE USULÜYLE ÇALIŞIYORLAR

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte tarlalarına giden üreticiler, gecikmenin oluşturduğu baskıyı imece usulüyle aşmaya çalışıyor. Aile bireyleri, komşular ve yakınlar el birliğiyle çalışarak ekim sürecini hızlandırmaya uğraşıyor. Gün boyu süren yoğun mesai, akşam saatlerine kadar devam ederken, çiftçiler bir yandan da hava durumu yakından takip ediyor.

"600-700 DÖNÜM SÜRÜYORUZ"

Tarlalarını imece usulü yardımlaşarak ektiklerini ifade eden Alican Aldım, "Bu yıl geç oldu, kar yağışlarından dolayı. Biz de şu an yetiştirmeye çalışıyoruz. 600-700 dönüm sürüyoruz." dedi.

Uzayan kış yalnızca ekim takvimini değil, ürün desenini de etkiliyor. Özellikle arpa, buğday ve yem bitkileri gibi temel ürünlerdeki gecikmenin, hasat döneminin de ileri kaymasına neden olacağı belirtiliyor.

Üreticiler, bir taraftan yüksek kesimlerdeki soğuk havaya, diğer taraftan yağmura aldırış etmeden ekim mesaisini sürdürüyor. Kars’ta bazı bölgelerde çiftçiler ekimlerini tamamlarken, özellikle 2 bin rakımın üzerindeki bölgelerde ise tarlalar yeni yeni sürülerek ekim yapılıyor. Zamanla yarışan üreticiler, kısa sürede ekim işlerini bitirmeyi hedefliyor.

