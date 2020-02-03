Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Streatham bölgesinde yerel saatle 14.00 (TSİ 17.00) civarında, bir kişi bıçaklı saldırı gerçekleştirdikten sonra polis tarafından vuruldu.

Söz konusu kişi ölürken, kendisinin bıçakla yaraladığı iki kişi hastanede tedavi altına alındı. Cesedin üzerinde bomba veya bomba süsü verilmiş bir düzenek olduğu belirlendi.

Şehir merkezindeki London Bridge’de (Londra Köprüsü) 29 Kasım 2019’da düzenlenen bıçaklı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetmiş, polis, saldırganı yine vurarak öldürmüştü.