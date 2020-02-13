Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD merkezli Washington Post gazetesi ile Almanya’nın kamu haber kurumu ZDF, CIA tarafından “yüzyılın istihbarat darbesi” olarak isimlendirilen bir skandalı ortaya çıkardı. İki kurumun elde ettiği belgelere göre, ABD ve Almanya’nın istihbarat kurumları, İsviçre şirketi Crypto AG’nin ürettip sattığı cihazlar üzerinden şifreli mesajları deşifre ederek gizli haberleşmeleri dinledi. ABD Merkezî Haber Alma Teşkilatı (CIA) ve Alman Federal İstihbarat Servisi BND’nin dinleme işlemini 2000’li yılların başlarına kadar sürdürdüğü ifade edildi. Şirketin ürettiği kripto cihazların 1950’lerden 2000’lere kadar 120’den fazla ülkeye satıldığı belirtildi. Washington Post’un elde ettiği belgelerde 62 ülkenin adı geçiyor; bunlar arasında Türkiye de var. Şirketin cihazlarını sattığı ülkeler arasında İran, Latin Amerika’daki cunta rejimleri, Hindistan, Pakistan ve Vatikan da bulunuyor.



KATLİAMLAR SADECE İZLENDİ

İran’da 1979 yılında gerçekleşen rehine krizi, Arjantin ve İngiltere arasında 1982 yılında yaşanan Falklands Savaşı, Güney Amerikalı diktatörlerin suikastları ve Libyalı yetkililerin 1986 yılında Berlin’de bir diskoya düzenledikleri saldırının iletişiminin CIA tarafından dinlenildiği aktarılıyor. Haberde bütün bu istihbaratın ve haberleşmelerin elde edilmesine rağmen ABD’nin harekete geçmemesi, çok sayıda insan hakları ihlallerine ve saldırılara göz yumduğu manasına geldiği için sorgulanıyor. Ancak ABD’nin en büyük iki rakibi olan Sovyetler Birliği ve Çin’in hiçbir zaman bu şirketten ürün almadığı belirtiliyor. Crypto şirketinin ürünleri hâlen farklı ülkelerce kullanılmakta. 2018 yılında şirketin hisselerinin satılması üzerine yönetimi ele alan yeni şirket Crypto International, Crypto AG ile bağları olmadığını belirterek iddiaları reddetti.