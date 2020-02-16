Göstericiler, İdlib’in merkezinde, Al-Dana, Sarmada, Kafr Takharim, Ma’rat Misrin bölgelerinde ve Al-Bab ve Azez’de bir araya gelerek, Türk bayrakları ve Suriye devrim bayrakları taşıdı. Ellerinde “Rejim gücüne karşı hep birlikte savaşıyoruz”, “Özgür bölgeye hoş geldiniz Türk kardeşlerimiz”, “Sivillerin korunmasını istiyoruz” yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, rejim karşıtı sloganlar attı. Rejim tarafından sivil yerleşim yerlerine gerçekleştirilen saldırıları kınayan gösericiler, kendilerine yardıma gelen Mehmetçiği de unutmadı. Göstericiler, üzerinde “Barışın kanı bizi temsil ediyor” yazılı fotoğrafla geçtiğimiz hafta rejim güçlerinin saldırılarında şehit düşen Türk askerlerinin fotoğrafını taşıdı.
Mehmetçiğe sevgi seli
16.02.2020 - 02:56 | Son Güncelleme: 16.02.2020 - 02:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye’nin kuzeyinde bulunun İdlib ve Halep’in çeşitli yerlerinde, Esad rejimiyle çarpışan Türk askerine destek olma maksadıyla gösteri düzenlendi.
Etiketler : suriye,suriye mehmetçik,
681656 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/681656.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER