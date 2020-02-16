Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Göstericiler, İdlib’in merkezinde, Al-Dana, Sarmada, Kafr Takharim, Ma’rat Misrin bölgelerinde ve Al-Bab ve Azez’de bir araya gelerek, Türk bayrakları ve Suriye devrim bayrakları taşıdı. Ellerinde “Rejim gücüne karşı hep birlikte savaşıyoruz”, “Özgür bölgeye hoş geldiniz Türk kardeşlerimiz”, “Sivillerin korunmasını istiyoruz” yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, rejim karşıtı sloganlar attı. Rejim tarafından sivil yerleşim yerlerine gerçekleştirilen saldırıları kınayan gösericiler, kendilerine yardıma gelen Mehmetçiği de unutmadı. Göstericiler, üzerinde “Barışın kanı bizi temsil ediyor” yazılı fotoğrafla geçtiğimiz hafta rejim güçlerinin saldırılarında şehit düşen Türk askerlerinin fotoğrafını taşıdı.