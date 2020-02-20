Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Buna göre her zamankinden daha fazla olarak dört turist gelecek yıl Dünya’nın yörüngesinde serbest uçuşa başlayacak. Turistler yolculuğu “Crew Dragon” isimli kapsül ile gerçekleştirecek. Araç, Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan (ISS) iki ya da üç kat daha fazla yüksekliğe çıkacak. Ziyaret için ne kadar ödeme alınacağı konusunda ise henüz bilgilendirme yapılmadı. Maceraya katılmak isteyenler sivillerin koordinasyonunu Space Adventures sağlayacak. Şirket şimdiye kadar Rusya’nın Soyuz roketlerinde ISS’ye yedi turist gönderdi.