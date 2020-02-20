Buna göre her zamankinden daha fazla olarak dört turist gelecek yıl Dünya’nın yörüngesinde serbest uçuşa başlayacak. Turistler yolculuğu “Crew Dragon” isimli kapsül ile gerçekleştirecek. Araç, Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan (ISS) iki ya da üç kat daha fazla yüksekliğe çıkacak. Ziyaret için ne kadar ödeme alınacağı konusunda ise henüz bilgilendirme yapılmadı. Maceraya katılmak isteyenler sivillerin koordinasyonunu Space Adventures sağlayacak. Şirket şimdiye kadar Rusya’nın Soyuz roketlerinde ISS’ye yedi turist gönderdi.
Uzaya turistik seyahat başlıyor
20.02.2020 - 05:13 | Son Güncelleme: 20.02.2020 - 05:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
SpaceX’ten beklenen açıklama geldi. Şirketin Başkanı Gwynne Shotwell, Space Adventures ile birlikte ortak yürüttükleri proje kapsamında uzaya ilk turistleri göndereceklerini söyledi.
Etiketler : uzay,haberler,
682631 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/682631.aspx
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