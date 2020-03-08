Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit’in, 21 Kasım 2019’da dava açılmasına karar vermesinin ardından Netanyahu dokunulmazlık almak için meclise başvurmuş ancak muhalefet partilerinin buna yanaşmaması üzerine 28 Ocak’ta başvurusunu geri çekmişti. Başsavcı Mandelblit, dokunulmazlık başvurusunu geri çekmesinden saatler sonra Netanyahu hakkındaki iddianameyi mahkemeye sunmuştu. Görevdeyken hakkında dava açılan ilk İsrail Başbakanı olarak tarihe geçen Netanyahu’nun duruşması 17 Mart’ta işgal altındaki Doğu Kudüs’te yer alan Kudüs Bölge Mahkemesinde yapılacak. İsrail’deki yasalar gereği hakkında dava açılsa bile başbakan, suçlu bulunana kadar görevinde kalma hakkına sahip bulunuyor.