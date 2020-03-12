Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin’in Vuhan şehrinde başlayıp dünyaya yayılan koronavirüs salgını Suudi Arabistan’da da etkisini göstermiş ve 21 kişi etkilenmişti. Ülke panik havasına girmiş ve temizliğe dikkat çeken kampanyalar yapılmaya başlamıştı. Ancak bunlardan bir tanesi büyük tepki çekti. Ülkenin en büyük petrol ve doğalgaz şirketi Saudi Aramco, Dhahran’da bulunan genel merkezinde garip bir uygulamaya imza attı. Asyalı bir çalışanına el dezenfektanı kostümü giydirerek “Sizlere Aramco’dan bir hediye” notuyla etrafta dolaştıran şirket, ırkçı yaklaşımı sebebiyle eleştiri yağmuruna tutuldu. Çalışanın, virüsün geldiği coğrafyadan olması ırkçılık suçlamalarına sebep olurken, çalışanıyla âdeta dalga geçen bu uygulama, modern kölelik söylentilerini de beraberinde getirdi. Kısa süre içinde sosyal medyada yayılan ve dünya genelinde büyük yankı uyandıran görüntüler ardından fotoğrafları kaldıran şirket, resmî Twitter hesabından yaptığı açıklamada özür diledi. Aramco “Bu uygulama, sterilizasyonun önemine dikkat çekilmek maksadıyla yapılmıştır. Kötü niyet taşımayan ancak bizler için de hoş olmayan görüntülere yol açan bu duruma son verilmiştir” açıklaması yaptı.