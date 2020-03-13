Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kenya Sağlık Bakanı Mutahi Kagwe, basına yaptığı açıklamada, 5 Mart'ta ABD'den başkent Nairobi'ye İngiltere üzerinden dönen bir vatandaşlarında virüse rastlandığını bildirdi.

Karantinadaki hastanın sağlık durumun iyi olduğunu aktaran Magwe, bu kişinin temas kurduğu herkesin takip altına alındığını da vurguladı.

Afrika kıtasında Kenya'nın yanı sıra Gabon, Fildişi Sahili, Gana, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Burkina Faso, Mısır, Cezayir, Nijerya, Senegal, Kamerun, Tunus, Güney Afrika ve Fas’ta da Kovid-19 vakaları görüldü.

Kıtadaki yaklaşık 160 virüs vakasının 3’ü ölümle sonuçlandı.