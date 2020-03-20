İspanya Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısının 1002'ye, vaka sayısının da 19 bin 980’e çıktığını duyurdu.
İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 1002'ye yükseldi
20.03.2020 - 14:07 | Son Güncelleme: 20.03.2020 - 14:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İspanya Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısının 1002'ye, vaka sayısının da 19 bin 980’e çıktığını duyurdu.
Kaynak: AA
Etiketler : İspanya,koronavirüs,
689567 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/689567.aspx
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