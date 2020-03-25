Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin’in Hubei eyaletine bağlı Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan yeni tip koronavirüsle (Covid-19) ilgili sevindiren veriler geliyor. Dünya genelinde 416 bin 129’a ulaşan virüs sebebiyle bugüne kadar 18 bin 659 kişi hayatını kaybetti. Bununla birlikte iyileşen kişi sayısı 105 bini aştı. Virüsün ilk ortaya çıktığı Çin’de 81 bin 171 vaka bulunurken bunlardan 73 bin 159’unun iyileştiği açıklandı. Zira Çin’de son 24 saatte hayatını kaybeden kişi sayısı yediye kadar düştü. Çin’den sonra hızlı şekilde Güney Kore’de yayılan virüs, bu ülkede de alınan tedbirlerle engellendi. Güney Kore’de 9 bin 37 kişiden 3 bin 507’si sağlığına kavuştu.

ÇİN: KARANTİNA KALKIYOR

Pekin yönetimi virüsün merkez üssü olan Hubei eyaletinde karantina yasaklarını bugünden itibarıyla kaldıracaklarını açıkladı. Otoriteler eyaletin başkenti Vuhan'da karantina tedbirlerinin 8 Nisan'a kadar devam edeceğini duyurdu. Çin'de son 24 saatte tespit edilen 78 yeni vakanın 74'ünün yurt dışından seyahat eden kişiler olduğunu açıklandı. Son bir haftada ortaya çıkan 135 yeni vakanın 129'u yurt dışına seyahat eden ve virüsü orada kapan kişilerde tespit edildi.

Virüsün Avrupa'daki merkezi hâline gelen İtalya'da bir kasabanın mücadelesi dünyayı ümitlendirdi. Ülkede ilk koronavirüs ölümünün yaşandığı kuzeydeki Vo kasabasında virüsün temizlendiği iddia edildi. 6 Mart'ta kasabının üç bin sakininin test edilmeye başlandığını belirten İtalyan Sağlık Enstitüsünde Bulaşıcı Hastalıklar Bölümünün eski müdürü Padua Üniversitesi Profesörü Andrea Crisanti ve Antonio Cassone “İlginç bir tespitte bulunduk. İlk semptomatik vaka teşhis edildiğinde, nüfusun önemli bir kısmı; yaklaşık %3'ü zaten enfekte olmuştu. Ancak çoğu tamamen asemptomatikti. Belirtileri olsun ya da olmasın bütün vatandaşlarımızı test ettik ve enfeksiyon belirtileri göstermeyen kişilerin de virüse yakalandığını fark ettik. Bu kişileri karantinaya aldık ve koronavirüsün daha fazla yayılmasını durdurduk" dedi.