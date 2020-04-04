Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa Birliği'nin (AB) öncü ülkelerinden Fransa'nın sağlık sistemi her geçen gün daha da kötüye gidiyor. Hastanelerdeki doktorlar, hemşireler ve sağlık çalışanları her fırsatta imkânların ve tıbbi malzemelerin yetersiz olduğunu dile getiriyor. Ülkede sağlık çalışanlarının haftalık maske ihtiyacı 40 milyon iken bu sürede sadece 3,3 milyon üretim yapılabildiği ortaya çıktı. İçinde bulunduğumuz ay içerisinde haftalık maske üretimi 10 milyona çıkarılacak ancak bu da ihtiyacı karşılamayacak. Bu kötüye gidişi durdurmak için Fransa hiç de etik olmayan bir adım attı. İsveç merkezli sağlık şirketi Mölnlycke, Çin'den İtalya ve İspanya için ithal ettikleri milyonlarca yüz maskesi ve eldivene Fransa tarafından el konulduğunu açıkladı. Şirketin Genel Müdürü Richard Twomey, ''Fransa, sağlık ürünleri ihracatını yasakladı. Kendi malı olmadığı halde maske ve eldivenlere el koydu. Bu son derece rahatsız edici, yakışıksız bir hareket. Fransa'nın bu hareketi sebebiyle Çin'den ithal edilecek yeni sağlık malzemelerini Belçika üzerinden İtalya ve İspanya'ya göndereceğiz" dedi. Öte yandan Huffington Post'un geçen hafta yayımlanan haberinde, Çin'den ithal edilen ve Almanya üzerinden İtalya'ya gönderilecek maskelere Almanya'nın da el koyduğu belirtilmişti.