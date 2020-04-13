Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başkent Pekin’de kapatılmak mecburiyetinde kalınan okulların da kademeli bir şekilde açılacağını belirtildi. Pekin Belediye Eğitim Komisyonu Sözcüsü Li Yi “Son sınıf lise öğrencileri 27 Nisan’da, son sınıf ortaokul öğrencileri de 11 Mayıs’ta okullarına yeniden dönecek” dedi. Öte yandan Çin ana karasında önceki gün içerisinde virüs yüzünden ölen kimse olmadı. Sadece 99 yeni vaka tespit edildi. Bunların da 97’sinin yurt dışı kaynaklı olduğu belirtildi. İHA