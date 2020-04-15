Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, Çin anakarasında dün 46 Covid-19 vakası tespit edildiğini, bunlardan 8’inin Heilongjiang eyaletinde, 2’sinin Guangdong eyaletinde görüldüğünü, diğer 36 vakanın ise yurt dışı kaynaklı olduğunu bildirdi. Böylece, yurt dışı kaynaklı vakaların sayısı bin 500’e, toplam teyitli vaka sayısı ise 82 bin 295’e çıktı.

Komisyon, salgının merkezi olduğu düşünülen Hubei eyaletinde 1 kişinin öldüğü, salgında şu ana kadar hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 342’ye yükseldiği bilgisini de verdi.

Çin anakarasında dün 78 kişi tedavilerinin ardından taburcu edilirken, şu ana kadar taburcu edilen kişi sayısının ise 77 bin 816’ya ulaştığı açıklandı.