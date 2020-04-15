Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Ghebreyesus, ABD Başkanı Donald Trump'ın, ülkesinin DSÖ'ye sağladığı fonu durdurma kararını esefle karşıladıklarını bildirdi.
DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus'tan Trump tepkisi
15.04.2020 - 18:39 | Son Güncelleme: 15.04.2020 - 18:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Ghebreyesus, ABD Başkanı Donald Trump'ın, ülkesinin DSÖ'ye sağladığı fonu durdurma kararını esefle karşıladıklarını bildirdi.
Kaynak: AA
Etiketler : Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Ghebreyesus,ABD Başkanı Donald Trump,
696840 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/696840.aspx
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