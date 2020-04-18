Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gazete, daha önce Osmanlı İmpartorluğu'nun son yıllarında içinde bulunduğu durumu anlatmak için kullanılan 'Avrupa'nın hasta adamı' ifadesinin internet sitesinin manşetine taşıdı. Avrupa'da bulaşma oranının en yüksek olduğu ülkenin İngiltere olduğuna dikkat çekilen haberde bu durumun Avrupalı politikacıları korkuttuğu yorumu paylaşıldı.

'Avrupa'nın hasta adamı' benzetmesi imparatorluğun son dönemlerinde Osmanlı için kullanılmıştı. Benzetmenin kaynağı net olarak bilinmese de, İngiltere Başbakanı John Russell 1853 yılındaki Kırım Savaşı'ndan hemen önce Rus Çarı Nikolas'ın bu sözü Osmanlı İmparatorluğu'nu tanımlamak için kullandığını aktarmıştı. 'Avrupa'nın hasta adamı' benzetmesi Osmanlının dağılmasının ardından günümüze kadar gelen süreçte birçok farklı Avrupa devleti için farklı dönemlerde birçok akademisyen ve gazeteci tarafından da kullanıldı.

Öte yandan İngiltere'de yeni tip koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 847 artarak 14 bin 576'ya yükseldi. Sağlık Bakanı Matt Hancock, hastalık belirtisi göstermeden test yaptırabilecekler listesinin polisler, itfaiye erleri, hapishane görevlileri, yargı mensupları, İş ve Emeklilik Bakanlığı çalışanları ile kritik yerel yönetim personelini içerecek şekilde genişletileceğini söyledi.