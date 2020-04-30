Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önceki gün ABD, Rusya ve Avrupa Birliği'nin "kabul etmiyoruz" açıklamalarının ardından dün de benzer bir tepki Fransa'dan geldi. Fransa "Çatışmaların tek taraflı kararlarla sona ermeyeceği" açıklamasında bulundu. Şu ana kadar sadece Mısır, Hafter'in liderlik ettiği sözde Libya Ulusal Ordusunun yanında yer aldığını açıkladı. Mısır, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, siyasi süreci desteklediğini belirtirken Hafter'in ülkenin başına geçtiği iddiasına değinmedi. Öte yandan Hafter'e bağlı milisler, sivillere saldırmaya devam ediyor. Milisler, başkent Trablus'un güneyinde havaalanı yolu bölgesinde bir sahra hastanesine roketli saldırı düzenledi. Hastaneye altı roket atıldığı ve hasara yol açtığı bildirildi.