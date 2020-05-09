Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere'nin koruyucu giysi siparişi verdiği özel firmanın ürünleri zamanında tedarik edememesi üzerine Türk hükûmetinin, İngiliz bakanların imajlarını kurtarmak için devreye girdiği ortaya çıktı. Telegraph gazetesinin haberine göre süreç bir Türk firmasından, İngiltere Sağlık Bakanlığına koruyucu giysi sağlayabileceğine yönelik e-mail atılmasıyla başladı. İki hafta cevap vermeyen Bakanlık, yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle koruyucu elbise sıkıntısının baş göstermesi üzerine söz konu firmadan 400 bin ürün istedi. Esasen tişört üreticisi olan ve 31 Ocak'ta kurulan firmanın sicili, sipariş verilmeden önce araştırılmadı. Ancak Firma, hem elinde yeteri kadar ürün olmaması hem de ihracat yasağı sebebiyle sıkıntı yaşamaya başladı. Yerel Yönetimler Bakanı Robert Jenrick, 18 Nisan'da "Yarın Türkiye'den 400 bin koruyucu malzemeden oluşan 84 ton ürün gelecek" şeklinde açıklama yaptı. Yeterli sayıda ürün bulunmaması ve ihracat yasağı üzerine sevkiyat gerçekleşemedi. Türk hükûmeti, İngiltere'nin resmî talebi üzerine ihracata izin verirken, 19 Nisan akşamı Türkiye'ye bir askeri kargo uçağı gönderildi. Ürünlerin hâlâ hazır olmaması üzerine Türk hükûmeti bir defa daha harekete geçti.

SON DAKİKADA YETİŞTİ

Haberde "Türk hükûmeti, İngiliz bakanların imajlarını kurtarmalarına yardım etmek için devreye girdi. Devlet destekli bir firmadan temin edilen sadece 32 bin önlükten oluşan sevkiyat son dakikada, pazartesi (20 Nisan) öğleden sonra uçağa yüklendi" ifadesi kullanıldı. Doğrudan Türk hükûmeti tarafından sağlanan toplam 68 bin koruyucu giysinin tamamının güvenlik testlerinden geçtiği de vurgulandı.

YALAN HABERE İTİBAR ETTİLER

İngiliz medyasında ise "Türkiye'den İngiltere'ye gönderilen koruyucu kıyafetlerin standartlara uygun bulunmadığına" yönelik haberler yer aldı. Söz konusu haberler aynı gün İngiliz yetkiler tarafından yalanlandı. Hükûmet sözcüsü Türkiye'nin bu süreçte son derece yardımcı olduğunu vurgulayıp "Koruyucu giysileri tedarik etmemize yardımcı olmanın yanı sıra ihracat izinlerini de hızlandırdılar. Daha önce de koruyucu giysi bağışı yapmışlardı" dedi. İngiltere Büyükelçisi Dominick Chilcolt da "Türkiye'den yollanan 400 bin adet şahsi koruyucu ekipmanın kullanılamaz hâlde olduğuyla ilgili Birleşik Krallık medyasında yer alan haberler doğru değildir. Özel bir tedarikçiden alınan az sayıda cerrahi önlük testi geçemedi, ancak aynı tedarikçiden daha çok cerrahi önlük testi geçmiş bulunuyor. Birleşik Krallık hükûmeti, Türk hükûmetine desteğinden dolayı müteşekkirdir" açıklamasını yaptı. Türkiye'deki hükûmet muhalifleri ise İngiliz yetkililerin açıklamasını görmezlikten gelerek Türkiye'nin dünyaya kalitesiz ürün sattığını iddia etti.