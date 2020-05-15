Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hafter’e bağlı güçler önceki gün de sahur vaktinde yine başkent Trablus'taki sivil yerleşim bölgelerini hedef aldı. Saldırılarda 14 sivil yaralandı.

BM Libya Misyonu, Hafter güçlerinin uluslararası hukuka ve insan haklarına aykırı eylemlerinin kayıt altına alındığını, bu saldırıların savaş suçu olarak Uluslararası Ceza Mahkemesine götürüleceğini duyurdu.

Ankara'nın Libya'daki kararlı tavrı NATO'yu da harekete geçirdi. Darbeciye 'ayağını denk al' mesajı veren Genel Sekreter Jens Stoltenberg Libya’da tüm tarafların saygı duyması gereken bir silah ambargosu olduğunu belirterek “Bu, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Serrac hükümeti ile Hafter tarafından idare edilen güçleri aynı kefeye koymaz. Bu nedenle NATO, Trablus hükümetine destek vermeye hazır” dedi.