Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD merkezli yayın organı Bloomberg'in ulaştığı BMGK Libya Yaptırım Komitesinin gizli raporunda, yabancı paralı askerlerin Birleşik Arap Emîrliklerindeki (BAE) serbest bölgelerde kayıtlı ''Lancaster 6 DMCC'' ve ''Opus Capital Asset Limited FZE'' şirketleriyle bağlantılı oldukları belirtildi. Paralı askerlerin Haziran 2019'da iyi finanse edilen özel askerî şirket adına Libya'ya gittikleri ifade edilen raporda, iki diplomatın "Söz konusu şirketler Hafter güçlerini helikopter, insansız hava aracı ve siber yollarla destekliyor" sözlerine yer verildi. Diplomatlar, Batılı paralı askerlerin BM tarafından tanınan, ''Türkiye'nin destek verdiği Libya hükûmetine silah sevkiyatını sofistike operasyonla helikopter ve botlarla durdurmayı vadettiklerini'' belirtti. Haberde ''Lancaster 6''nın Avustralyalı eski hava kuvvetleri pilotu Christiaan Durrant tarafından yönetildiği belirtildi. Libya'ya 6 eski askeri helikopter gönderildiği ve BAE'nin Hafter'e gizli hava köprüsü yoluyla silah temin ettiği bildirilen raporda, BM uzmanlarının en az 37 uçuşa dair soruşturma yürüttüğü bilgisi paylaşıldı. Söz konusu uçuşlar, teslimatın gizlenmesi için BAE, Kazakistan ve İngiliz Virgin Adaları'na kayıtlı karmaşık şirket ağı tarafından gerçekleştiriliyor.