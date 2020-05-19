Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Japonya'nın kuzeydoğusundaki Fukuşima eyaletinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Japonya Meteoroloji Ajansından yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Fukuşima eyaleti olan deprem, 50 kilometre derinlikte kaydedildi.

Yerel saatle 12.17'de meydana gelen deprem, çevre eyaletlerde de hissedildi.

Miyagi eyaletinde 5,3 büyüklüğünde deprem

Merkez üssü Honşu adasının Miyagi eyaleti olan 5,3 büyüklüğündeki deprem de 10 kilometren daha az derinlikte kaydedildi.

Yerel saatle 13.13'de meydana gelen deprem, çevre eyaletlerde de hissedildi.

Depremlerin ardından tsunami uyarısında bulunulmadı.