Rusya’da 12 Mayıs tarihinde Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ve eşi Tatyana Navka koronavirüs testlerinin pozitif çıkmasının ardından hastaneye kaldırılmıştı. Peskov’un eşi Navka virüsü yenmesinin ardından bugün hastaneden taburcu edildi. Navka, yaptığı açıklamada, “Eşimin hastanedeki tedavisi iyi yönde devam ediyor. Ben hastaneden tedavi edilip taburcu edildim. Testler negatif çıktı ve artık sağlıklı birisiyim” dedi.
Öte yandan Rusya Başbakanı Mihail Mişustin geçtiğimiz haftalarda koronavirüse yakalanmış tedavisini ardından virüsü yenerek, görevine geri dönmüştü.
Rusya'da toplam koronavirüs vaka sayısı 317 bin 554’e, hayatını kaybedenler ise 3 bin 99’a yükseldi.
Kremlin Sözcüsü Peskov’un eşi koronavirüsü yendi
21.05.2020 - 19:08 | Son Güncelleme: 21.05.2020 - 19:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Rusya’da Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov’un eşi Tatyana Navka, koronavirüsü yenerek, hastaneden taburcu edildi.
Rusya’da 12 Mayıs tarihinde Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ve eşi Tatyana Navka koronavirüs testlerinin pozitif çıkmasının ardından hastaneye kaldırılmıştı. Peskov’un eşi Navka virüsü yenmesinin ardından bugün hastaneden taburcu edildi. Navka, yaptığı açıklamada, “Eşimin hastanedeki tedavisi iyi yönde devam ediyor. Ben hastaneden tedavi edilip taburcu edildim. Testler negatif çıktı ve artık sağlıklı birisiyim” dedi.
Kaynak: İHA
Etiketler : kremlin,sözcü,koronavirüs,
705847 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/705847.aspx
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