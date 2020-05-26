Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine komşu olan Suriye’nin Tel Abyad’ın, Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK’dan temizlenmesinin ardından bölgede barış ve huzur tesis edildi. Hayatın normale döndüğü ilçe merkezinde kurulan askeri karargah ve yerel polis karakolu olan emniyet müdürlüğüne iki adet Türk bayrağı asıldı. Dalgalanan 2 Türk bayrağı, Akçakale ilçesinden de görülüyor.
Tel Abyad'a iki Türk bayrağı asıldı
26.05.2020 - 14:42 | Son Güncelleme: 26.05.2020 - 15:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye’nin sınır ilçesi olan Tel Abyad’a iki Türk bayrağı asıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Suriye,Tel Abyad,Türk bayrağı,
706807 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/706807.aspx
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