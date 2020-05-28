Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin Başbakanı Li Kıçiang, başkent Pekin’de düzenlenen yılllık meclis toplantıları kapsamında düzenlediği basın toplantısında, Çin-ABD ikili ilişkilerinden Hong Kong için kabul edilen Ulusal Güvenlik Yasası'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çin ve ABD’nin mevcut ilişkilerinde yeni bazı sınamalarla karşı karşıya kaldığını söyleyen Li, iki ülke ilişkilerinin önemli olduğunu, ekonomi, ticaret, bilim ve insani ilişkilerde geniş çaplı ortak çıkarların bulunduğunu anımsattı.

"Çin ve ABD’nin iş birliği iki tarafa fayda sağlar, çatışma sadece iki ülke çıkarlarına değil dünyayla ilişkilerine de zarar verir.” şeklinde konuşan Li, ortaya çıkan bazı sorunların dünyayı endişelendirdiğini belirtti.

Li, son dönemde iki ülke arasında öne çıkan "soğuk savaş" iddialarına ilişkin, "Denilebilir ki biz daima soğuk savaş mantalitesini terk etmeyi savunduk. İki önemli ekonominin ilişkilerini koparması kimseye fayda sağlamaz, sadece dünyaya zarar verir." ifadesini kullandı.

Çin Ulusal Halk Kongresi’nin yıllık meclis toplantılarında kabul ettiği Ulusal Güvenlik Yasası’na da değinen Başbakan Li, "tek ülke iki sistem" ilkesinin ülkenin temel politikası olduğunu belirterek, "Ulusal Güvenlik Yasası, tek ülke iki sistemin istikrarını temin etmek ve Hong Kong’un uzun vadeli istikrar ve refahını korumak içindir." diye konuştu.

Çin Ulusal Halk Kongresi gün içinde Pekin’de düzenlediği yıllık toplantılarının bir oturumunda Hong Kong Ulusal Yasası’nı kabul etmişti. Yasa, bu adımdan sonra kongrenin Daimi Komitesi tarafından detaylı şekilde formüle edilerek Hong Kong’un temel yasasına eklenecek. Bu sürecin birkaç ay alacağı tahmin ediliyor.

Çin hükümetinin yıllık meclis toplantıları kapsamında Pekin'de düzenlenen toplantılarda 2 bin 878 oyla kabul edilen yasa, ana hatlarıyla Çin merkezi hükümetini yıkma, isyana teşvik, vatana ihanet, terör ve dış müdahaleyi yasaklıyor.

Bölgede daha önce Çin medyası tarafından Hong Kong’un "vatan hainleri" olarak yansıtılan muhalif medya liderleri, bazı iş adamları, önde gelen aktivistlerin ulusal güvenlik gerekçesiyle yargılanmalarının yanı sıra, siyasi meselelere karışan yabancı sivil toplum kuruluşları ve şirketlerin de Çin hükümetince hedef tahtasına konulmasının önünü açıyor.

Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam gün içinde yaptığı açıklamada, yeni kanunun Hong Kong’da ulusal güvenliği tehdit eden çok küçük bir azınlığı cezalandıracağını savunmuştu.