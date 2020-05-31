Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Google, artık KKTC’yi haritada ayrı bir ülke olarak yer vermeye başladı. Haritada koronavirüs salgınına ait 108 vaka bulunduğu ve dört kişinin hayatını kaybettiği ve 104 kişinin iyileştiği belirtiliyor. Koronavirüsle başarılı bir şekilde mücadele eden KKTC'de 20 Nisan tarihinden itibaren yeni vaka görülmedi. KKTC, koronavirüsle mücadelede Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne de yardımda bulundu.