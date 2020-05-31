Google, artık KKTC’yi haritada ayrı bir ülke olarak yer vermeye başladı. Haritada koronavirüs salgınına ait 108 vaka bulunduğu ve dört kişinin hayatını kaybettiği ve 104 kişinin iyileştiği belirtiliyor. Koronavirüsle başarılı bir şekilde mücadele eden KKTC'de 20 Nisan tarihinden itibaren yeni vaka görülmedi. KKTC, koronavirüsle mücadelede Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne de yardımda bulundu.
Google KKTC'yi tanıdı
31.05.2020 - 04:54 | Son Güncelleme: 31.05.2020 - 05:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dünyaca ünlü arama motoru Google, daha önceden koronavirüs verilerini gösterdiği haritada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni (KKTC) sadece Kıbrıs olarak gösteriyordu.
Etiketler : google,google kktc,kktc,
707838 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/707838.aspx
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