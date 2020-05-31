Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Covid-19 salgını nedeniyle iki aydan fazla bir süredir toplu ibadete kapalı olan Mescid-i Aksa bugün yeniden açıldı. İsrail'in işgali altındaki Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da yüzlerce Filistinli, evlerinden getirdikleri seccade ile sosyal mesafeye uyarak sabah namazı kıldı. Mescid-i Aksa'ya akın eden Filistinliler tekbir getirerek, "Canımız kanımız sana feda olsun ey Mescid-i Aksa" sloganı attı.

Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer el-Kisvani namaz öncesi yaptığı konuşmada, Mescidi Aksa'da namaz kılan tüm Müslümanların alınan önlemlere dikkat etmeleri konusunda uyarıda bulundu.

Filistin İslami Vakıflar İdaresi tarafından salgın ile mücadele kapsamında 22 Mart'ta Mescid-i Aksa'nın ibadete kapatılması kararı verilmiş, ancak Mescid-i Aksa'da ezan okunmasına devam edilmişti. Mescid-i Aksa'da sadece Filistin İslami Vakıflar İdaresi çalışanları sosyal mesafe kuralına uyarak namazlarını kılmıştı.

Filistin'de bugün korona virüsten 5 kişi hayatını kaybederken, toplam 626 korona virüs vakası kaydedildi.

Mescid-i Nebevi, 74 gün sonra yeniden ibadete açıldı

Suudi Arabistan'ın Medine kentinde Mescid-i Nebevi, toplu ibadet için kapılarını yeniden açtı. Korona virüs tedbirleri kapsamında 74 gün önce kapatılan Mescid-i Nebevi, sabah namazıyla yeniden ibadete açıldı. Namaza gelenlerin cami girişinde görevliler tarafından ateşi ölçüldü. Camiye akın eden Müslümanlar, sabah namazını maske takarak ve sosyal mesafe kuralına uyarak eda etti.

İki Kutsal Cami Genel İşleri Başkanlığı tarafından geçtiğimiz Cuma günü yapılan açıklamada, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in onayından sonra Mescid-i Nebevi'yi açma planının onaylandığını duyurmuştu.