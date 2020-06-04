Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tüm dünyada eğitim sistemi korona virüsün etkisi azalınca yeni normal döneme girmeye başladı. Her ülke kendi özel koşullarına göre yeni düzenlemeler yapıyor. UNESCO, UNICEF gibi kuruluşlar, dünya çapında yaklaşık 1.3 milyar öğrenciyi etkilemeye devam eden pandemi nedeniyle okula dönüşlerin en güvenli şekilde olması için sürekli güncellenen kılavuzlar yayınlıyor.

Türkiye, bu hafta açılan okul öncesi özel eğitim kurumları için maske, eldiven ve dezenfektan kullanımı gibi genel önlemler ve diğer standartlara geçti. Hürriyet gazetesinden Dilek Atlı'nın haberine göre dünya ülkelerinden yeni normalle ilgili düzenlemeler ise şöyle:

JAPONYA

Japonya’daki okullarda çocukların maske ve koruyucu siperlik kullanmaları zorunlu.

BELÇİKA

Belçika’da çocuklar okula girerken ellerini dezenfekte ediyor. Sosyal mesafe kurallarına uyuyor.

İNGİLTERE

İngiltere Eğitim Bakanı Gavin Williamson’un “Virüs uzun süre hayatımızda olacak. Bu nedenle okulların bir an önce açılması gerekiyor. Çocuklar daha fazla okuldan uzak kalamazlar” ifadeleri tepkiye neden olsa da ilkokullar 1 Haziran’da açıldı. Uzaktan eğitime devam eden liseler ise eylülde yeni eğitim-öğretim hayatına başlayacak.

POLONYA

Örgün eğitime 12 Mart’ta ara verildi. Milli Eğitim Bakanı Dariusz Piontksowksi okulların 2020 eğitim-öğretim yılının sonuna kadar kapalı kalacağını açıkladı. Dersler 26 Haziran’a kadar uzaktan devam edecek. Eylülde okula dönüş koronavirüsün seyrine göre belirlenecek.

FRANSA

Salgının olmadığı yerlerde ortaokul ve liseler açık. Bir sınıfta en fazla 15 öğrenciye izin veriliyor. Sosyal mesafeye uymak ve maske kullanmak zorunlu. Koronavirüs tespit edilen okullar kapatılıyor.

ALMANYA

Başbakan Angela Merkel ve eyalet başkanlarının aldığı, virüsün durumuna göre okulların bölgesel olarak açılmasıyla ilgili karar sürüyor. Açılan okullar haziran ayında da önlemlerle eğitime devam edecek. Yeni eğitim-öğretim yılının başlangıç tarihi gelişmelere göre belirlenecek.

İTALYA

Başbakan Giuseppe Conte’nin ülkede okulların yaz tatiline dek kapalı kalacağına ve eğitimin tatilden sonra, yeni dönemde başlayacağına dair açıklaması geçerliliğini halen koruyor.

İSPANYA

Okulların 26 Mayıs’tan itibaren kısmen yeniden açılmaya başladığı İspanya’da amaç, sınavların gerçekleştirilmesi. Ancak ülke genelindeki anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerin tamamen açılması eylül ayına bırakıldı.

GÜNEY KORE

Açılan okullar vaka sayısı artınca 29 Mayıs’ta tekrar kapandı. Başkent Seul’de 15 Haziran’da okulların yeniden açılıp açılmayacağı gelişmelere göre belirlenecek.

AMERİKA

Öğretmenler ve aileler, yapılan anketlerde okulların eylülden önce açılmaması konusunda hemfikir. Hatta bazıları aşı bulunmadan örgün eğitimin başlamasına karşı. Hükümette okulların yeniden açılma ihtimali görüşülüyor.

RUSYA

Devlet Başkanı Vladimir Putin, stratejilerini belirlemeleri konusunda yerel yöneticileri görevlendirdi. Ülke genelinde okullar halen kapalı. Uzaktan eğitim devam ediyor. Virüsün etkisinin güçlü hissedildiği ülkede okulların ne zaman açılacağı ile ilgili henüz kesin bir bilgi yok.