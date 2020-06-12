Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Libya'daki gayrimeşru güçlerin lideri Hafter, kaybetmeye başlayınca kimden yardım isteyeceğini iyice şaşırdı. Ülkenin doğusundaki sözde yönetimin Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Abdusselam el-Bedri, İsrail'de siyonist hareketi ve muhafazakâr sağı temsil eden Makor Rishon gazetesine açıklamada bulundu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya mesaj gönderen Bedri "Hiç bir zaman Tel Aviv'in düşmanı olmadık ve olmayacağız. Bize destek olmanızı umut ediyoruz" dedi. Bedri ayrıca "Filistin-İsrail meselesinde iki devletli çözümü desteklediklerini, aynı zamanda İsrail'le ortak çıkarları olduğunu, İsrail'le aynı tarafta yer aldıklarını ve bunu görmezden gelmenin aptalca olacağını" kaydetti.

Habere göre Bedri, İsrail'i; Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Mısır ve Lübnan'ın katıldığı yeni siyasi girişime dâhil olmaya çağırdı. Söz konusu girişim, Türkiye ile Libya arasında imzalanan deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına dair mutabakat muhtırası ile güvenlik ve askerî iş birliği alanlarını kapsayan anlaşmalara karşı ortak bir deniz anlaşması imzalanmasını kapsıyor.

"RUSYA BİZİ YÖNETEMEZ"

Bedri ayrıca "Türklerin ve askerî açıdan bize yardım eden Rusların, kendi algılarına göre bizi yönetmesi söz konusu olamaz. Bizim açımızdan petrol sanayimizi tesis eden ABD şirketleridir ve biz bunların geri dönmesini istiyoruz" dedi. Bedri'nin açıklamaları henüz bağımsız bir kaynak tarafından doğrulanmadı.

TRUMP-SİSİ GÖRÜŞTÜ

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi ile telefonda görüştü. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada "Trump, Sisi'nin geçen haftaki, Libya'daki çatışmalarda gerginliğin azaltılması ve siyasi uzlaşmanın sağlanması konusundaki çabalarını methetti. İki lider, Birleşmiş Milletler himayesindeki 5+5 ateşkes görüşmelerinin sürdürülmesi ve yabancı güçlerin Libya'yı terk etmesine ilişkin görüş alışverişinde bulundu" denildi.

"TÜRKİYE İLE YAPILAN ANLAŞMA MEŞRU"

Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Hüsam Zeki, Mısır'ın yerel bir televizyon kanalına bağlanarak Libya'daki gelişmelere ilişkin soruları cevaplandırdı. Zeki, "Ulusal Mutabakat Hükûmeti'nin (UMH), Fas'ta Libya'ya ilişkin imzalanan Suheyrat Anlaşması gereği, Libya'nın meşru hükûmeti olduğunu" belirtti. Televizyon sunucusunun, Türkiye'nin Libya'daki varlığını "işgal" olarak çarpıtması üzerine Zeki "Libya hükûmeti aynı zamanda Arap Birliği, Afrika Birliği, İslam İş Birliği Teşkilatı (İİT) ve Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde de Libya'nın meşru temsilcisi. Türk güçleri, meşru hükûmet ile vardığı anlaşma sonucunda Libya topraklarına girmiştir" dedi. Zeki, bununla birlikte Libya'da her iki tarafı barışçıl çözümü kabul etmeleri için bir araya getirme vaktinin geldiğini de iddia etti.