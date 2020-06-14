Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Libya ordusu, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin işgalinden kurtarılan Terhune şehri ve çevresinde üç toplu mezar daha bulunduğunu duyurdu. Birleşmiş Milletlerin (BM) açıkladığı rakamlara göre Hafter milislerinin harekât ve ikmal merkezi olarak kullandığı Terhune başta olmak üzere ülkede son dönemde sekiz toplu mezar bulunmuştu. Libya'da Ulusal Mutabak Hükûmeti'ne (UMH) darbe yapmak isteyen ve birçok ülke tarafından "seküler, daha laik birisi" olarak lanse edilen Hafter güçlerinin yaptığı katliamların ardından Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten açıklama geldi.

GUTERRES: KAN DONDURUCU

Guterres, Hafter'e bağlı milislerin elinden alınan Terhune'de ortaya çıkan ve "kan donduran" toplu mezarlarla alakalı kapsamlı ve şeffaf soruşturma çağrısı yaptı. Guterres, sözcüsü Stephane Dujarric aracılığıyla yaptığı açıklamada, Terhune'de son günlerde ortaya çıkarılan toplu mezarların şaşkınlık yaşattığını belirtti. Toplu mezarlarla ilgili kapsamlı ve şeffaf soruşturma yapılması, faillerin adalete teslim edilmesi, özellikle kurbanların kimliklerinin ve ölüm sebeplerinin belirlenip yakınlarına teslim edilmesi çağrısında bulunan Guterres, BM olarak bu soruşturmaya destek olmayı teklif etti. Terhune'de illegal ve insan haklarını ihlal eden eylemlerde bulunmakla itham edilen Hafter yanlısı mahallî milis grubu "Kaniyat Birlikleri", şehir içinde kendilerine rakip gördükleri veya muhalif addettikleri aşiret ve aileleri ayrım gözetmeksizin hedef almakla suçlanmıştı.

MEHMETÇİK MAYINLARI TEMİZLİYOR

Millî Savunma Bakanlığı, Hafter'in işgal ettiği bölgelerin kurtarılmasıyla milislerin döşediği mayınların teker teker temizlendiği bildirildi. Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Birleşmiş Milletlerin tanıdığı Libya hükûmetinin davetiyle bölgede Libya ordusuna eğitim ve danışmanlık desteği verdiği hatırlatılarak "Darbeci Hafter'in işgal ettiği bölgelerin kurtarılmasıyla masum sivillerin zarar görmemesi ve evlerine emniyetle dönüşlerini kolaylaştırmak maksadıyla TSK bomba imha uzmanları ve METİ timleri tuzaklı patlayıcılar ve mayın sistemlerinin temizlenmesi ve hayatın normale döndürülmesi çalışmalarına başlandı" denildi. Hafter milisleri çekildikleri yerlere, terör örgütü DEAŞ gibi mayın döşemişti. Söz konusu tuzaklar ve mayınlar sebebiyle 29 kişi can verirken, en az 40 kişi yaralandı.