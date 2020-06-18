Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin'de ortaya çıkan ve bütün dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Covid-19) kâbusu devam ediyor. Virüsün ortaya çıktığı tarihten beri, "142 bin 527 vaka" ile bir gündeki en yüksek vaka görüldü. En son 12 Haziran 2020 tarihinde 142 bin vaka tespit edilmişti. Bununla birlikte virüsle mücadelede başarılı olan bazı ülkelerdeki artış da endişeye sebep oluyor.

ÇİN ÖĞRENCİLERİ EVE GÖNDERDİ

Çin’in başkenti Pekin’de bir toptan gıda pazarından kaynaklı vakaların sayısı artarken şehireki tedbirler yeniden sıkılaştırıldı. 31 yeni vaka tespit edilmesiyle toptan gıda pazarından kaynaklı virüs vakaları 137’ye yükseldi. Dört eyalette de söz konusu pazar kaynaklı vakalar görüldü. Pekin'de normalleşme kesilirken tedbirler yeniden artırıldı. Alarm seviyesi üçten ikiye yükseltildi. Orta ve yüksek riskli olarak nitelenen yerleşim sakinleri ile pazarı çalışanlarının Pekin’i terk etmeleri yasaklandı. Öğrenciler de evlerine gönderildi ve eğitimin internet üzerinden devam edeceği açıklandı. Pekin Uluslararası Havalimanı ve Pekin Daşing Uluslararası Havalimanı'ndan yapılacak 1.255 uçuş iptal edildi.

İRAN ÜÇ HANELERİ GÖRDÜ

İran'da hayatını kaybedenlerin sayısı iki ayın ardından son dört gündür yeniden 100'ün üzerinde çıktı. Son 24 saatte 2 bin 612 yeni vaka tespit edilirken, 120 yeni ölüm kayda geçti. İran Sağlık Bakan Yardımcısı Ali Ekber Hakdost, virüs vakalarının yüksek olduğu yerlerde kısıtlamaların geri getirilmesini talep ettiklerini söyledi. Artan vaka ve ölüm sayısı sonrası Tahranlılar evlerine çekildi. Başkentte yasak olmamasına rağmen bazı iş yerlerinin kapalı bulunması dikkat çekti.

SEUL DIŞINDA TOPLU VAKA

Güney Kore'de son 24 saatte 43 yeni Covid-19 vakası tespit edildi. Yeni tespit edilen vakaların 12'sinin yurt dışı kaynaklı olduğu kaydedildi. Vakaların 25'i başkent Seul ve komşusu Gyeonggi eyaletinde ortaya çıktı. Böylelikle bir aydan uzun bir süredir ilk defa Seul dışında bir bölgede toplu vakalar görülmüş oldu.

MEKSİKA 1.000'Lİ RAKAMA GİDİYOR

Bir günde 730 kişinin hayatını kaybettiği Meksika'da toplam can kaybı 18 bin 310'a yükseldi. Vaka sayısı da 4 bin 599 artışla 154 bin 863'e çıktı. Irak'ta ise 60 kişi hayatını kaybetti. Bu sayı da salgının başlangıcından bu yana bir günde kaydedilen en yüksek ölüm oldu. 53 kişinin hayatını kaybettiği Bangladeş'te de "şimdiye kadar virüse bağlı en yüksek günlük can kaybı" görüldü.

HİNDİSTAN VE BREZİLYA'DA VAKA VE ÖLÜM REKORU

Brezilya’da son 24 saatte 37 bin 278 kişiye daha Covid-19 virüsü teşhisi kondu. Ülke genelindeki toplam enfekte olmuş insan sayısı 928 bin 834’e ulaştı. Bir günde 1.338 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 45 bin 456’ya yükseldi. Rio de Janeiro’da bulunan PUC Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmaya göre, bu ayın sonuna kadar ülkedeki enfeksiyon sayısının 1,3 milyonun üzerine çıkması, ölü sayısının da 60 bini bulması bekleniyor. Brezilya, Covid-19 salgınında ABD’den sonra global olarak en fazla ölüm ve enfeksiyon yaşanan ikinci ülke. Hindistan'da ise bir günde 2 bin 3 kişi hayatını kaybetti ve toplam can kaybı 11 bin 903'e yükseldi. 10 bin 974 kişide daha Covid-19'a rastlandı ve toplam vaka sayısı 354 bin 65'e yükseldi. Hindistan'da virüs bulaşan 186 bin 935 kişinin de iyileştiği kaydedildi. Hindistan, dünyada en fazla vaka görülen dördüncü ülke konumunda bulunuyor.