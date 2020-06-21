Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çevre ve Gıda Bakanlığı tarafından yapılan basın açıklamasına göre, ülkenin Kuzey Jutland bölgesinde bir vizon çiftliğinde daha Covid-19 tespit edildi. Açıklamaya göre, çiftlikte 46 vizona yapılan testten 2’sinde pozitif vakaya rastlandı. Çiftlikteki vizonlara ne yapılacağına karar vermek için daha fazla vizona test yapılmasına karar verildi.

Bakanlık, bir haftada ikinci kez ülkedeki vizon çiftliklerinde salgına rastlanmasının ardından, ülke genelinde seçilen 120 vizon çiftliğinde Covid-19 taraması yapılması yönünde karar aldı.

AİLENİN KÖPEĞİNDE DE COVİD-19’A RASTLANDI

Basın açıklamasına göre, vizon çiftliğinin sahibi ailenin köpeğinde de Covid-19 tespit edildi. Çiftliğin sahibi aileye, kendileri gibi köpeğe de Covid-19 tedbirlerini uygulamaları gerektiği bildirildi.

Danimarka Devlet Serum Enstitüsü, çarşamba günü yaptığı basın açıklamasında, bir vizon çiftliğinde Covid-19 salgınına rastlandığını duyurmuştu.

Salgının yayılmasını önlemek için, söz konusu çiftlikteki 11 bin vizon itlaf edilmişti.