Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 491 kişide korona virüs vakası tespit edildiği, 6 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi. Açıklamada, 283 kişinin de iyileşerek, taburcu edildiği kaydedildi. Azerbaycan'da toplam vaka sayısı 12 bin 729’a, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 154’e yükseldi. Ülkede virüsü yenerek, taburcu olanların sayısı ise 6 bin 799 oldu.

Azerbaycan'da şu ana kadar 422 bin 49 kişiye korona virüs testi yapıldı.